طبيب يقدم استشارات لمرضى كورونا مجانا: الوطن في محنة

أعلن الدكتور محمد الجزار أستاذ أمراض القلب والصدر وجراحاتهما بمستشفيات بنها الجامعي بالقليوبية، تبرعه بتشخيص حالات كورونا المستجد أو توجيههم حال ثببت إصابتهم بما يلزم أثناء العزل المنزلي مجانا.

وأشار الطبيب إلى أن الوطن في محنة ويتطلب من الجميع التكاتف للعبور به إلى الأمان من أجل مصلحة الوطن.

ونصح الجزار المواطنيين الالتزام بالمنزل وتناول الأغذية الصحية التي تدعم المناعة، والحفاظ على الحالة النفسية للمريض من أجل المساعدة في الشفاء من الفيروس، مشددا على ضروة استشارة الأطباء بشأن تناول أي أدوية للوقاية أو العلاج من كورونا وعدم الانسياق وراء النصائح التي يطلقها غير المتخصصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.