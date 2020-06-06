القنطرة غرب تواصل أعمال التعقيم والتطهير بقرية البياضية

أكد كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركز ومدينة القنطرة غرب، في إطار خطة مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، و ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وأشار الشحات، إلى تكليف قسم المتابعة، بالإشراف على حملات التعقيم اليومية بالمدينة، حيث تم تطهير بشوارع ومنازل مدينة القنطرة غرب، وتطهير مستشفى القنطرة غرب بالإضافة إلى التطهير اليومي للسوق التجارية المغلقة، أعمال تعقيم وتطهير بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، أوضحت نادية محمد رئيس قرية البياضية، أنه تم تنفيذ حملة تعقيم وتطهير بشوارع ومنازل القرية ويأتي ذلك ضمن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.