تطهير وتعقيم قاعات كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ لمواجهة" كورونا"

نفذت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، اليوم الجمعة، حملة لتطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعي، وذلك وفق خطة الجامعة في تطهير كافة المنشآت الجامعية بصفة دورية ومستمرة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس الجامعة، إنه جرى تعقيم وتطهير كلية الذكاء الاصطناعي، حيث تم رش الطرقات والمبنى الادارى وقاعات التدريس، فضلاً عن تعقيم أقسام إدارة المستشفى الجامعي، برئاسة الدكتور محمد خليل، مدير المستشفى، وأقسامه المختلفة والعيادات الخارجية ، وتعقيم ورش أسوار المستشفى الخارجية وأماكن الإنتظار الخاصة بالسيارات والمواطنين.