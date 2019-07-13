اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، تشكيل مجلس الأمناء بمستشفى دسوق العام لتطبيق اللائحة 120 لسنة 2000 طبقا لقرار وزير الصحة.

وتبين أن دسوق ثاني مستشفى عام بالمحافظة ومن أعلى المستشفيات ترددا، وما زالت تقدم خدماتها طبقا للائحة 239 لسنة 1997، مع العلم أن تطبيق اللائحة 120 لسنة 2000 والخاصة ببرنامج دعم السياسة الصحية الطبية في كلا من كفرالشيخ العام وسيدي غازي المركزي، جاء نظرا لارتفاع الأسعار الطبية وكمية ونوعية الخدمات المقدمة، وجرى موافقة وزير الصحة لإخضاع مستشفى دسوق لبرنامج دعم السياسة الصحية وتطبيق اللائحة 120لسنة 2000، لصالح تحسين وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أصدر قرارا رقم (1127) لسنة 2019، بتشكيل لجان إجراء المزاد لعملية طرح تأجير جزء من الدورين الأرضي والأول علوي من المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية بمطوبس (حق انتفاع) لإقامة وحدة مصرفية، برئاسة مدير عام إدارة الشؤون المالية، مدير عام الشؤون القانونية، مدير المكتب الفني، رئيس قسم العقود والمشتريات بالمحافظة، مدير إدارة الاستثمار، عضو عن التفتيش المالي والإداري، عضو عن إدارة الحسابات، عضو بالشؤون المالية، أمين خزينة الديوان العام، على أن ينضم للجنة مفوض بالمحافظة، ممثل وزارة المالية.

كما جرى تشكيل لجنة التسليم برئاسة مدير عام المنطقة الصناعية بمطوبس، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، مدير المشروعات بمديرية الإسكان والمرافق بكفرالشيخ، عضو عن الشؤون القانونية، عضو بمكتب المتابعة، عضو بالعقود والمشتريات، على أن تختص اللجان بطرح عملية تأجير جزء من الدور الأرضي، وجزء من الدور الأول علوى من المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية بمطوبس (حق انتفاع) لإقامة وحدة مصرفية عليها لمدة 20 عاما في مزايدة علنية (جلسات تكرارية أسبوعية) بتأمين دخول 100 ألف جنيه.