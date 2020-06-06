"الأرصاد": موجة حارة غدا والحرارة تصل لـ 38 درجة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حاليا يشهد تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدل بقيمة من درجتين إلى 3 درجات.

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أن من المتوقع أن تسود موجة حارة على البلاد، غدًا، إذ ترتفع درجات الحرارة، وتصل إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، وتعود لمعدلاتها مرة أخرى على مدار نهاية الفصل.

وقال مدير مركز التنبؤات إنّ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي السبت والأحد.

ونصح شاهين، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي إذ تشهد الخرائط الجوية تغيرات حادة وسريعة بسبب فصل الربيع، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية نتيجة تكون الشبورة المائية، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.