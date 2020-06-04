الطقس اليوم الخميس 4-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود الطقس غدا، الخميس، شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، نهارا، ومائل للبرودة ليلا، طقس لطيف على السواحل المشالية والرياح معتدلة تنشط احيانا، مائل للبرودة ليلا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، مائل للبرودة على شمال الصعيد ولطيف على جنوب الصعيد، ويكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة وتكون السرعة 15 - 38 كم/ساعة، ويكون الجو ليلًا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار.

وعن حالة البحرين يكون الموج خفيف إلى معتدل بين 2 - 5 قدم، ويرتفع ليلا ليكون بين 2 - 6 قدم.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تزيل الغيوم على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تكون السحب على جبال المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تكون السحب المنخفضة على أجزاء من المناطق الساحلية من بحر العرب.