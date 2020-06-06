الطقس اليوم السبت 6-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم، السبت، نهارا شبورة خفيفة صباحا على الوجه البحري مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانا، ويكون الطقس حارا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيفا على جنوب الصعيد، ليلا.

وتنشط الرياح على أقصى غرب السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للأتربة أحيانا كما تنشط على جنوب سيناء، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن من المتوقع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار نهاراً، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة ليلا.