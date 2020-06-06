"صوتك مسموع" تتلقى 10166 رسالة.. كيفية تقديم شكوى "للتنمية المحلية"

كشفت وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين، خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة، حيث تلقت المبادرة 10166 رسالة، منها 1521 شكوى، تم حل 1112 منها، بنسبة 72.1%، خلال شهر مايو المنصرف.

وتمنح مبادرة صوتك مسموع أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة.

وتستعرض "الوطن" ضم خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة، طرق تقديم شكاوى المحليات لوزارة التنمية المحلية عبر مبادرة صوتك مسموع في التقرير التالي:

الخط الساخن

وهو يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع، ويمكن الاتصال على رقم 15330، لتسجيل شكوتك

رقم واتساب

خصصت وزارة التنمية المحلية، رقمًا بتطبيق واتساب يعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ويحمل رقم 01150606783.

الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك

يمكن ارسال شكوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك، ويمكن الدخول إليه من هنـــــــا..

البريد الالكتروني

ويمكن أن تتخذ شكوتك شكل آخر، وهي إرسال بريد الكتروني للايميل Info@mld.gov.eg.

ووفقًا للمبادرة فإنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لسرعة الاستجابة على الشكاوى الواردة من المواطنين والرد عليها.

وتعزيزا للشفافية سيتم نشر تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وتصنيفاتها وأنواعها وموقفها وما تم بشأنها على كل مستوى محلي بدءاً من المحافظة وصولاً إلى القرية.