السكة الحديد والمترو يواصلان تعقيم وتطهير المحطات لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وأطلقت هيئة السكة الحديد والمترو، حملات موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يطهر عمال النظافة وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن فيروس كورونا المستجد، لم يؤثر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية في منظومة السكة الحديد، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات تتم بصورة منتظمة منذ ظهور الفيروس، موضحا أن الهيئة تنفذ خطة تطوير شاملة بتكلفة 150 مليار جنيه.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الهيئة قامت بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا سواء بأماكن عمل المشروعات حفاظا على العاملين والمهندسين والفنيين، أو المحطات والقطارات، لتوفير جميع إجراءات الحماية والأمن والسلامة للركاب، مؤكدا على أن جميع ركاب القطارات ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة وفرت كمامات بمحطات السكة الحديد لبيعها من خلال مكاتب صرافين التذاكرة.