"ماكاو" السينمائي يتحدى كورونا بإطلاق دورته الخامسة في ديسمبر

أعلن مهرجان ماكاو IFFAM السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، في المنطقة الإدارية الصينية "ماكاو"، بحسب موقع Variety.

كما أعلن فتح باب التقديم عبر الإنترنت يوم 15 يونيو الجاري، وذلك على الرغم من إلغاء عدد من مهرجانات الأفلام، وغلق دور السينما في عدد كبير من الدول بسبب فيروس كورونا.

وسيكون عنوان المهرجان هذا العام "احتفال بالحياة والشاشة الكبيرة". وقال مايك جودريدج المدير الفني لـ IFFAM، في بيان: "لقد كان من المفجع رؤية دور السينما حول العالم مغلقة هذا العام، لذلك يود IFFAM الاحتفال بالعودة إلى دور السينما.. لا يمكننا الانتظار لرؤية عودة جماهير ماكاو إلى السينما مرة أخرى".

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة لـ IFFAM ماريا هيلينا دي سينا ​​فرنانديز: "اعترفت بأن كورونا أحدث تأثيرًا عالميًا كبيرا.. ووضعت حواجز جديدة بين الناس".