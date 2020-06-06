وزير الثقافة تعتمد نتيجة مسابقتي كاتب ورسام والمسابقة الأدبية المركزية

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نتيجة المسابقة الأدبية المركزية السنوية "دورة الأديب الكبير فؤاد حجازي 2019 – 2020"، ومسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس واللذان تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، حيث تضم الأولى مجالات ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، المجموعة القصصية القصيرة، الرواية، أدب الطفل، الدراسات النقدية، أما الثانية تجمع مجالات القصة القصيرة، الشعر، رسوم الأطفال وتقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت عبدالدايم، في بيان صحفي إن المستوى المميز للإنتاج الأدبي الذي تقدم للمشاركة في المسابقتين يعكس خصوبة أرض مصر الإبداعية، وتابعت أن المسابقات التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في مختلف قطاعاتها تهدف إلى اكتشاف النابغين في مختلف المجالات الفكرية والفنية حيث يتم تبني ورعاية مواهبهم باعتبارهم المفردات الواعدة لقوى مصر الناعمة.

وأضافت أن مشاركة أبناء الوطن من مختلف ربوع الجمهورية في الفعاليات يجسد السعي المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية التي تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن المسابقة الأدبية المركزية شهدت مشاركة 159 عملا أدبيا لمبدعين من مختلف محافظات مصر، وجاءت نتائجها كالتالي حيث حصل على المركز الأول في مجال ديوان شعر الفصحى محمد ربيع رزق سليمان عن ديوان نشرب الوقت سادة، ياسمين صلاح إبراهيم عن ديوان للنار مزاج آخر "المركز الثاني"، عشم الله مكاوي عبدالعليم عن ديوان مواقيت أبي "المركز الثاني مكرر"، يونس محمد سبع يونس عن ديوان سيريتادا لعروس البحر "المركز الثالث"، وفي مجال ديوان شعر العامية نال المركز الأول عادل السيد الشربيني عن ديوان زي القمر، كريم جمال محمد عن ديوان ليلة مش حمرا "المركز الثاني"، مصطفى أحمد محمد مرعي عن ديوان كحل النور "المركز الثالث"، أما في مجال الرواية حصل على المركز الأول محمد سعيد أبو اليزيد عن رواية مونتو، ماجد كمال عليوة عن رواية السبحة "المركز الثاني"، فكري عمر عبدالعزيز عن رواية فلك النور "المركز الثالث"، وفي مجال المجموعة القصصية القصيرة فاز بالمركز الأول رضا أبو العينين سعد عن مجموعة مصاب بالمرايا، مريم كمال السعيد عن مجموعة مصفاة هائلة تحملها الملائكة "المركز الثاني"، مروة عاطف محمود عن مجموعة سيزيف يعود دائما "المركز الثالث"، وفي مجال أدب الطفل حصل على المركز الأول أحمد عبدالرحيم إبراهيم عن مؤلفه سلطان النوم، عمرو عادل أحمد عن مؤلفه يوميات لهلوب "المركز الثاني"، هاني مصطفى قدري عن مؤلفه أزياء بلون السماء "المركز الثالث"، ولم تتقدم أعمال للمشاركة في مجال الدراسات النقدية.

أما مسابقة كاتب ورسام شهدت مشاركة 5260 عملا من جميع الأقاليم الثقافية المصرية "القاهرة الكبرى وشمال الصعيد - شرق الدلتا – وسط الدلتا - وسط الصعيد – القناة وسيناء – جنوب الصعيد"، وأسفرت النتائج عن فوز 30 طلابا من مختلف المراحل الدراسية في مجالاتها الثلاثة.