رغم مرور 100 عام.. ترامب يبحث تعديل قرار يهدد مليارات الأرواح

رغم مرور 100 عام على صدوره، تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديل قانون يحمي معظم أنواع الطيور البرية رغم تحذيرات من احتمال نفوق مليارات الطيور نتيجة لذلك.

ويضع المقترح حدا لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور في حوادث بسبب الصناعة انتهاكا جنائيا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال مسؤولون في مسودة دراسة لتعديل القانون، إن التعديل قد يسفر عنه نفوق مزيد من الطيور التي قد تهلك خلال حفر النفط أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة الكهرباء.

ويقع تحت مظلة القانون أكثر من ألف نوع من الطيور، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكد خبراء أن بعض الأنواع الضعيفة من الطيور قد يتراجع أعدادها إلى حد أن تصبح مهددة بالانقراض.

وقال دان أيش، المدير السابق لخدمات الحياة البرية والأسماك الأمريكية، إن التغيير قد يتسبب في نفوق مليارات الطيور خلال العقود المقبلة.

وتشير الإحصاءات إلى أنه بسبب حوادث متصلة بالصناعة، ينفق سنويا ما بين 450 مليون إلى 1.1 مليار طير سنويا.

وصدر قانون الطيور المهاجرة عام 1918 بعد تراجع أعداد الطيور الأمريكية بسبب صيدها للاستعانة بريشها في صناعة القبعات النسائية.