ترامب يعتبر مؤشر انخفاض البطالة دليلا على صحة سياسته الاقتصادية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، انخفاض نسبة البطالة الناجمة عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، "تأكيدا" على صحة سياسات إدارته الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ووصف ترامب في مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض، نتائج التقرير الصادر عن وزارة العمل، إنه "تأكيد على كل العمل الذي نقوم به، خلال فترة إدارته"، وقال إن التنبؤات السابقة كانت "أكبر سوء تقدير في تاريخ الأعمال".

وقارن ترامب، الاقتصاد الأمريكي بجسد كان "قويا" إلا أنه كان بحاجة إلى "عملية جراحية" وهو ما فعلته إدارته من خلال التوجيه بإغلاق البلاد.

وأكد ترامب، "أننا نستعيد وظائفنا"، معربا عن اعتقاده بأن الوضع الإقتصادي سيصبح "في العام المقبل أفضل من اي وقت مضى".

ترامب: الاقتصاد القوي هو السبيل الأمثل لحل مشكلة التفاوت بين فئات المجتمع الأمريكي

وقال الرئيس الأمريكي، إن الاقتصاد القوي هو السبيل الأمثل لحل مشكلة التفاوت بين فئات المجتمع الأمريكي المختلفة إذ أنه "الأفضل للأمريكيين من أصل أفريقي ومن أصل أمريكي لاتيني والأمريكيين الآسيويين وللجميع"، مضيفا "أنه الأفضل للنساء وللأشخاص الذين ليس لديهم شهادة (تحصيل علمي)".

وتمنى ترامب، على حكام الولايات الذين لم يفتحوا مرافق ولاياتهم حتى الآن أن يحذو حذو الذين فعلو ذلك، مستغربا "لا أعلم لماذا يستمرون في الإغلاق لأنك إذا نظرت إلى العديد من الأماكن المختلفة التي فتحت سترى بأنهم يقومون بأعمال هائلة".

الرئيس الأمريكي: هناك بعض المفاجآت الإيجابية بخصوص إنتاج لقاح ضد كورونا

وطمأن ترامب، إلى أن الأمور تجري "بشكل رائع" وسيكون هناك "بعض المفاجآت الإيجابية للغاية" بخصوص إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وكذلك بالنسبة للعلاجات والأدوية.

ووقع الرئيس الأمريكي على قانون كان قد مرر في مجلس الشيوخ أول امس وفي مجلس النواب قبل حوالي الأسبوع يمنح الشركات الصغيرة المزيد من المرونة مع قروض برنامج حماية الرواتب.