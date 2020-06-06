"معا بنفس واحدة".. برنامج يومي جديد للبابا تواضروس خلال صوم الرسل

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن قيام المركز الإعلامي للكنيسة ببث حلقات يومية جديدة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "معا بنفس واحدة" وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة صوم الرسل.

وقال حليم، في بيان له، إن الحلقات الجديدة ستبدأ البث اعتبارا من الإثنين المقبل، في الساعة الثامنة صباحًا كل يوم، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا "باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا". أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءً.

وأشار حليم، إلى أنه ستتضمن كل حلقة قراءة أصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر.