في ذكراه.. قصة البابا يوأنس البطريرك الـ30 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوأنس البطريرك الثلاثين من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 27 من شهر بشنس لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 516 ميلادي، توفي البابا يوأنس البطريرك الثلاثين من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار القبطي، فأن هذا البطريرك من مواليد الإسكندرية، وترهبن منذ حداثته في دير "الزجاج" الذي كان على مقربة من بلبيس، وكان اسمه قبل الرهبنة "يوحنا" وأجهد نفسه بكل أنواع الجهاد وأقام في مكان منفرد، وزاد في نسكه وتقشفه فذاع صيته لعلمه وتقواه فاختير لبطريركية المدينة العظمي الإسكندرية في 29 مايو سنة 505 ميلادي، فكتب ميامر وعظات كثيرة وكانت الكنيسة في أيامه في هدوء وسلام وساعد علي ذلك تربع الملك الأرثوذكسي أنسطاسيوس علي أريكة الملك وكان يجلس علي كرسي إنطاكية في ذلك الحين القديس ساويرس الذي كتب إلى الأنبا يؤنس رسالة في الاتحاد.

وأشار السنكسار، إلى أن هذا البطريرك ظل لمدة عشر سنوات واحد عشر شهرا وثلاثة وعشرين يوما على الكرسي البابوي قبل وفاته.

ويستخدم "السنكسار"، التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.