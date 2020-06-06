صحة المنوفية: أدوية المناعة والبرد والفيتامينات متوفرة بالصيدليات

أكد الدكتور محمود سلام مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الفترة السابقة كان هناك نقص في الأدوية في الصيدليات التابعة للمنوفية نتيجة الزيادة في الاستهلاك وخاصة أدوية الفيتامينات وأدوية رفع المناعة وأدوية نزلات البرد وبعض الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا.

وأضاف مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفترة الحالية شهدت توافر جميع الأدوية مرة أخرى داخل الصيدليات بعد سد الاحتياجات لتلبية طلبات المرضي والمواطنين، مؤكدا أن الوقت الحالي ومع زيادة الاستهلاك لا توجد أدوية غير متوفرة في الصيدليات بالمنوفية.