إحباط إنشاء مصنع كمامات غير مرخص بالنزهة.. وضبط خامات طبية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وألقت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، خلال مرورها لمتابعة الحالة الأمنية، القبض على 5 أشخاص حال استقلالهم سيارتين، مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن (59 بكرة قماش "كبيرة الحجم" - 3 بكرات من الأستيك - بكرتان سلك كبيرة الحجم "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها" - 8 ماكينات خياطة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "تم ضبطه"، والذي أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيداً لإنشاء مصنع "غير مرخص" لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.