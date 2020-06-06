بـ3 آلاف جنيه في الساعة.. تفاصيل ضبط "كارما وتوتة" بتهمة ممارسة الشذوذ

باشرت النيابة العامة التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة ممارسة الشذوذ، بعد ضبطهم داخل إحدى الشققة السكنية بالجيزة، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين الثلاثة هم "م" وشهرته "كارما"، و"أ" وشهرته "توتة كاش"، و"م" وشهرته "صافي".

وكشفت تحقيقات النيابة أن اتفقوا على استقطاب الأشخاص اللذين لديهم ميول جنسية "شاذة" لممارسة الشذوذ والفجور مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة، واعترف المتهمون الثلاثة في أثناء مثولهم أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة ستحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة التحريض على الفسق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الإعلان عن أنفسهم عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، وهم يرتدون ملابس وإكسسوارات السيدات، بقصد استقطاب الرجال والشباب حديثي السن ممن لهم ميول جنسية غير سوية لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور والشذوذ.

وعقب عرض المتهمين الصور عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، تمكنت القوات من تحديد مكان رفع الصور، وتحديد هوية المتهمين الثلاثة، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين في أثناء ارتدائهم "ملابس داخلية حريمي"، وحرزت القوات الملابس.

كانت إدارة مباحث آداب الجيزة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط 3 شواذ جنسيا داخل شقة بإحدى مناطق الجيزة، بعد قيامهم بالإعلان عن أنفسهم عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، لاستقطاب الرجال، لممارسة الأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، وجرى التحفظ عليهم وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.