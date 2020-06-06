واشنطن ترسم عبارة "حياة السود مهمة" على طريق مؤدٍ للبيت الأبيض

رسمت بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن رسالة بأحرف صفراء عملاقة عبارة "حياة السود مهمة" في أحد شوارع المدينة المُزدحمة، قبيل احتجاج في نهاية هذا الأسبوع.

ويمتد هذا المشروع الضخم، الذي يشبه اللافتة على شارعين يطلان على شارع 16، وهو محور مركزي يؤدي جنوبًا مباشرة إلى البيت الأبيض. ويمتد كل حرف من الحروف الصفراء الستة عشر الجريئة على عرض الشارع ذي المسارين، ما يخلق رؤية بصرية لا لبس فيها يمكن رؤيتها بسهولة بواسطة الكاميرات الهوائية، وأي شخص تقريبًا في غضون بضع كتل، وفقا لما نشره موقع "CNN بالعربية".

وقال مكتب رئيس بلدية واشنطن لـ CNN، إن العمدة موريل باوزر اتصلت بالرسامين، وبدأ العمل في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقالت باوزر للصحفيين خارج كنيسة سانت جون بجوار حديقة لافاييت بارك، أنها كانت وأعضاء مجلس العاصمة هناك "كواشنطن - نحن ببساطة نريد أن نكون هنا بسلام لإثبات أنه في أمريكا - يمكنك التجمع بسلام، يمكنك إحضار المظالم لحكومتك، ويمكنك أن تطلب التغيير".

وأضافت باوزر: "نحن هنا بسلام كأميركيين، في الشوارع الأمريكية، وفي شوارع العاصمة"، على ما يبدو أنها تشير إلى الاشتباك الأخير الذي أجرته مع الحكومة الفيدرالية حول محاولاتهم مراقبة شوارع واشنطن.

ورُغم ذلك تعرضت عمدة واشنطن لانتقادات من مجموعة "حياة السود مهمة" عبر الإنترنت، مُعتبرة ذلك "إلهاء عن إجراء تغييرات سياسية حقيقية. هذا إرضاء الليبراليين البيض مع تجاهل مطالبنا، أي وقف تمويل الشرطة".

كانت واشنطن موقعًا لأكثر من أسبوع من الاحتجاجات ردًا على وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي، على أيدي ضباط شرطة مينيابوليس.

وتقع كنيسة سانت جون، موقع التقاط الرئيس دونالد ترامب صورة له بعد فض احتجاج قربها، على طول الطريق الذي يحمل الآن رسالة "حياة السود مهمة".