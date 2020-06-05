بكين تهدد واشنطن بعواقب إجراءاتها ضد الشركات الصينية

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "جان شوانج"، إن رغبة الولايات المتحدة في تشديد شروط طرح أسهم الشركات الصينية في البورصات الأمريكية، قد تضر بالمصالح الأمريكية بشكل خطير، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ودعا مختلف بورصات العالم، لتحذو حذو بورصة "ناسداك" الأمريكية، التي اتخذت قرارها بتشديد قواعد الطرح العام الأولي بما يشمل ثلثي الشركات الصينية.

ورأى الجانب الأمريكي، أنه من الصعب مراجعة حسابات الشركات الصينية التي تمانع بشدة في الكشف عن حساباتها.

وأكدت واشنطن أن ذلك يسمح لهذا الشركات بإخفاء مشاكلها، وبالتالي يهدد مصالح المستثمرين.