"التعليم": تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بطلاب الثانوية على المعلمين

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، على المعلمين والمراقبين والملاحظين الذين سيشرفون على تلك الامتحانات، لضمان حماية المعلمين، وتوفير كل سبل الراحة لهم، حتى يستطيعوا أداء عملهم في جو هادىء وصحي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مجموعة من تلك الإجراءات الوقائية لحماية المشاركين في العملية الامتحانية والتي جاءت كالتالي:

- توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية.

- زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

- سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بمترين.

- سيتم إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب والمعلمين قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.

- سيتم تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.

- في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي ويثبت في محضر اللجنة.

- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.

- في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.

- الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائب لأنه يجب أن يكون هناك وقت كافي للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.

- الطالب الذي سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيتم تأجيل له الامتحان للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.

- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.