معلومات عن الفيلم المصري "سعاد" المشارك بمهرجان كان السينمائي

أعلن مهرجان كان السينمائي، والذي يعد من أكبر الفعاليات السينمائية على مستوى العالم، عن القائمة الرسمية التي تم اختيارها للأفلام المشاركة في الدورة الـ73، والتي كان تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء من ضمن الأفلام المختارة مشاركة الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة المصرية أيتن أمين، ويعد الفيلم هو التجربة الثانية للمخرجة "أيتن" في الأفلام الروائية الطويلة بعد أن قدمت فيلم "فيلا 69" والذي تم عرضه عام 2013.

وفيلم "سعاد" قد فاز بجائزة وهو في مرحلة التطوير بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية لعام 2018، وشارك في إنتاج الفيلم المنتجة التونسية درة بوشوشة والمنتج المصري محمد حفظي، ومن تأليف محمود عزت ويعد الفيلم تجربته الثانية مع المخرجة أيتن أمين.

وأعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 بأنه تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ومن المقرر إقامة فعالية "Marché du Film" والتي عادة ما تقام على هامش فعاليات المهرجان.

كما تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو الجاري لإقامة الفاعلية على شبكة الانترنت وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، طبقا لبيان رسمى من إدارة المهرجان بأنه فى هذه الأوقات الصعبة لا يمكن هجر الميدان الفني.