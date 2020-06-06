محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74%

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 99.74% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 66 ألف و980 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 66 ألف و806 طالبا .

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2020 بنسبة نجاح 97.56% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 41 طالبا وعدد الناجحين 40 طالبا، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 87.61% وتقدم للامتحان 6053 طالبا وحضر 5303 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 120 طالبا .

وأعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا على ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.