اقتراح برغبة بشأن تحويل مستشفى مركزي بالمنيا لتقديم الخدمات الصحية

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن تحويل إحدى المستشفيات المركزية بمحافظة المنيا لتقديم الخدمات الصحية للأهالي بدلا من تخصيصها لعلاج مصابي كورونا فقط.

وأوضح غيته، في اقتراحه، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، خاصة في محافظة المنيا، وتم تخصيص جميع المستشفيات والحميات داخل المحافظة عزل صحي لمصابي فيروس كورونا، لا سيما مستشفى مغاغة وحميات مغاغة، وكذلك المستشفى المركزي العدوة، وحميات العدوة.

وأكد أنه بعد تحويل تلك المستشفيات للعزل، افتقد الأهالي أي أماكن أخرى لتلقي العلاج نتيجة تحويل جميع المستشفيات فلم يتبقى مكان صحي واحد داخل المحافظة لتقديم الخدمات الصحية للأهالي، مما يضر بصحة المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال، والذين يعانون من الأمراض المزمنة أو التي تحتاج لمتابعة ومباشرة مستمرة.

وتابع: "يضطر أهالي محافظة المنيا الخروج من نطاق المحافظة للذهاب لمستشفيات أخرى لتلقي الخدمات الصحية العاجلة، والبعض الآخر يضطر لذهاب للمستشفيات الخاصة مما يمثل عبء كبير على الأهالي نتيجة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية لهم".

وأشار إلى أن مستشفى مغاغة المركزي خير من أن تقدم بها الخدمة الصحية لا سيما وانها تحتوي على وحدة مخ واعصاب، وعناية بها 16 سريرا، وحضانات تقدر 40 حضانة، ما سيجعل تحويلها أفضل لرعاية الأهالي، وتقديم الخدمات الصحية العادية وإسعاف المواطنين.

وطالب بإعادة النظر في المستشفيات المحولة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وتخصيص إحدى المستشفيات المركزية بمحافظة المنيا لتقديم الخدمات الصحية للأهالي بعيدا عن فيروس كورونا.