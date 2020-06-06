تطوع 25 سيدة ورجل لتغسيل ضحايا كورونا بالشرقية

أعلنت مبادرة "إرادة شعب الشرقية"، تطوع 25 سيدة ورجل لتغسيل موتى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة يشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، وجمعية الهلال الأحمر، والنقابات، والأزهر، والكنيسة، والأوقاف، والشباب الرياضة، وكذلك المتابعة الميدانية بالديوان العام، لمرافقة المجموعات المشكلة وتذليل العقبات خلال الحملات التوعوية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمع المدني، لتنفيذ الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة المصرية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.