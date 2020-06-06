جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (6826) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (14) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (5) أماكن نشاط تعليمى مخالف.

غلق (1702) محل مخالف لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 22400 سائق نقل جماعى).

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 40655 شخص، عدد 20436 مركبة).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (1109 شخص) بإجمالى عدد (1022 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (56) متهم وبحوزتهم :

(7) قطع سلاح نارى و(11) طلقة مختلفة الأعيرة.

(1) قطع سلاح أبيض.

ضبط (9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وتنفيذ (2578) حكم قضائى متنوع.

ضبط (134) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة": تم ضبط (306) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (1220) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (16) مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (277266) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(1149) حكم جناية.

(94147) حكم حبس.

(138365) غرامة.

(43605) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (6) تشكيل عصابى، ضموا (26) متهماً، إرتكبوا (28) حادث سرقة متنوع.

ضبط (99) قضية أحداث.

إعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (15) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (22) متهماً.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (180410) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (24381 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 14 قيادة تحت تأثير مخدر، 4430 موقف عشوائى).

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (7160 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

· ضبط (38) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3255 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (439425) جنيه.

· ضبط (12) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (101285 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

· ضبط (7110) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (535,796) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "159" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "106,402" طن، وكذا ضبط (86) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "56,988" طن).

× قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (58678) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (32879053) جنيه.

× فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1658) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (379) قضية ضرائب عامة، كشف (227) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (31) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (240) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (547) حكم قضائى، (208) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال"، (5) قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام– إحتيال مصرفى- غسل أموال".. بقيمة إجمالية بلغت (5122622631 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

× قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (131) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة- تسول- حيازة مواد مخدرة- باعة جائلين- إتصالات وبريد) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (2) تشكيل عصابى، ضم (5 متهمَين) إرتكبا (2) واقعة "سرقة".

× قضايا المصنفات:

- ضبط (24) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

× قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (256) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (326) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (35) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، (53) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (7) قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (8) دفاع صندل.

فى مجال مكافحة المخدرات

× ضبط (475) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (530) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

- كمية من مخدر الحشيش، وزنت (85,60 كيلو جرام).

- كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (27,605 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت (405 جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (130,873 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (6,765 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الفودو، وزنت (866 جرام).

- عدد (25735) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال أمن الموانئ

× ضبط (3) قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا (14) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

فى مجال الأمن السياحى

× ضبط (243) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.