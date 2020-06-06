بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

حالة من الطوارئ في المنازل المصرية، خصوصًا بعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام، اليوم السبت، بعد الساعة الواحدة ظهرَا، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، رابط الوزارة الذي يتيح الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

ويمكن الحصول على نتيجة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي من خلال بوابة الثانوية العامة، والتي تمكن طلابها من الحصول على النتيجة بعد الساعة 1 ظهرًا.

ويمكن الدخول إلى البوابة من هنـــــــا.

وستعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونياً على «التابلت» من المنازل، فى مناهج الفصل الثانى حتى 15 مارس الماضى، موعد توقف الدراسة بسبب فيروس «كورونا»، وتضاف درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى لتحديد حالة الطالب، ناجح أم له دور ثانٍ.