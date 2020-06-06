خلال ساعات.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيا، خلال ساعات، على موقعها الإلكتروني.

ويمكن معرفة النتيجة من هنـــــــــــا.

وستعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لنحو مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على "التابلت" من المنازل، في مناهج الفصل الثانى حتى 15 مارس الماضي، موعد توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما أضيفت درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني لتحديد حالة الطالب، ناجح أم له دور ثانٍ.