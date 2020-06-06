برلماني يطالب الحكومة إجبار المستشفيات الخاصة علاج مصابي كورونا

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، من الحكومة بإجبار جميع المستشفيات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

واتهم النائب، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أصحاب المستشفيات الخاصة بالتقصير في مساندة الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها الدولة تتطلب من المؤسسات الخاصة مد يد العون والدعم والمساندة للدولة.

وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد: كيف تقف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عاجزة أمام رفض وتخاذل والمستشفيات الخاصة علاج مصابي كورونا خاصة أننا في حالة طوارئ، مطالبا بتطبيق حالة الطوارئ على المستشفيات المتخاذلة في تلبية نداء الوطن.