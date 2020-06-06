فرج عامر: ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء أثر سلبا على الصناعات

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لاتزال تؤثر سلبيا على مختلف الصناعات المصرية وجعلت بعض الصناعات في حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح إلى الاتجاه نحو الخسائر مطالبا من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر مجددا في أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء.

وقال "عامر" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إننا نريد من الحكومة أن تتخذ القرارات الحاسمة والتي ترضى طموح أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة، موضحا أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التي نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التي تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأوضح أن هناك صناعات استراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الأعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجهه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز متسائلا : لماذا لايتم حل هذه الأزمات الطاحنة داخل هذا المشروعات الوطنية، خاصة أن وزارتي البترول والكهرباء تتبعان للحكومة وأن الغالبية من المشروعات التي تواجه الأزمة أيضا تابعة للحكومة؟ والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزيري البترول والكهرباء للتوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمات حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها، خاصة فيما يتعلق باستعادة مكانتها الكبيرة السابقة في مجال تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم".