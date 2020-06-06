محافظ المنيا يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة مهام عمله

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام الجديد للمحافظة، لبدء مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة مواطني المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد.

وأعرب السكرتير العام الجديد عن سعادته بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية رفيعة المستوي بالمحافظة، مؤكدا أننا جميعاً مسخرين لخدمة الوطن وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

كان محافظ المنيا، أصدر قرارا الخميس الماضي، بتكليف بدوي عبيد واعر علوان، مدير إدارة شؤون المجالس والمؤتمرات بالمحافظة، للقيام بعمل مدير الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ وذلك لحين شغل الوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ولائحته التنفيذية.

وجاء القرار عقب تعيين خالد عبد الرؤوف مدير مكتب المحافظ السابق كرئيسا لمركز ومدينة مطاي.

وأبقت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي 2 من رؤساء المراكز والمدن في مواقعهم بكل من مركزي العدوة، وبني مزار، وتم الدفع بـ3 جدد لمراكز ملوي وديرمواس وسمالوط، وتم تحريك 3 من القدامي داخل المحافظة بمراكز المنيا، أبوقرقاص، ومطاي.

وقد شملت الحركة، نقل اللواء إيهاب زهني محمد رئيس مركز ومدينة مغاغة رئيسا لحي روض الفرج بالقاهره، وتعين محمد محمود عزت بدلا منه.

وتعين نبيله علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس في أقصي جنوب المحافظة.

وتعين سعد محمد البدري رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمدينة ملوي.

فيما تم نقل محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط.

ونقل محمد صلاح ناجي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص رئيسا لمركز ومدينة المنيا.

ونقل محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمدينة ومركز أبوقرقاص.