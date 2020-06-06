محافظ المنيا يشدد على ضرورة استقبال المستشفيات كافة حالات الاشتباه بكورونا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، الدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مدير مستشفى التأمين الصحي، مدير معهد الأورام، مدير المستشفى الجامعي، مدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلي المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا " لن أسمح أن أري حالة لأي مواطن من أهالينا يقف خارج باب أي مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التي تستلزم من جميعا أن نكون يداً واحدة لخدمة أهالينا.

وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسؤولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقى أي شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) وذلك على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن ، محافظ المنيا، ونائبه قد أجريا جولات تفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية في عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في كورونا، للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، وهناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.