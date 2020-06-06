توريد 181 ألف و137 طن قمح بالقليوبية

أعلن مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن الشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة استقبلت 181 ألف و137 طن قمح منذ إطلاق موسم التوريد منتصف أبريل وحتى أمس.

وقال عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين، إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وصرح المحافظ عبدالحميد الهجان، بأنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة للبنك الزراعي المصري.