شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتطهير اللجان والاستراحات

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنهاء الاستعدادات الخاصة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد المحافظ تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأشار "شوشة" إلى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، بجانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب في اللجان.

فيما أكد عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن 2944 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات، موزعون على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش، و5 في بئر العبد، و3 في الشيخ زويد ورفح.

وأعلن بيان لمديرية التربية والتعليم، أنه تقرر عقد مؤتمر موسع بعد غد الاثنين يضم جميع المديرين ومسؤولي المدارس، لمناقشة المستجدات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، والتأكيد على إنهاء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.