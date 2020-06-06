"حماية المستهلك" يحرر 74 محضرا لصيدليات ومحال مخالفة بالشرقية

قال اللواء عمر كامل الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية، إن الجهاز شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة، ما أسفر عن تحرير 74 محضرًا ضد صيدليات ومحال تجارية ومخابز مخالفة.

وأشار "الحوام" إلى ضبط مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص فى الوزن، ويتصرف أصحابها فى كمية الدقيق المدعم من قبل الدولة لبيعه فى السوق السوداء.

وأكد تحرير محاضر ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة، لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وتهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة، وبيعها فى السوق السوداء.

وأوضح رئيس فرع الجهاز بالشرقية ضبط مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وإدارة النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى ضبط صيدليات تبيع أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تلتزم بالسعر المعلن.

كما ضُبطت مستودعات مخالفة تقوم بالتصرف في كميات من الأسطوانات المدعمة من قبل الدولة وبيعها بسعر ازيد من السعر المعلن، إضافة إلى بيع كمامات واقية بسعر أزيد من السعر الرسمي، بحسب "الحوام".

وأضاف رئيس الجهاز فرع الشرقية، أنه تم استقبال 500 شكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم "واتس آب" 01281661880، والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حيث يتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة فى أسرع وقت ممكن، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.