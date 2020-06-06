بعد إعلان الصحة العالمية.. كل ماتريد معرفته عن مواصفات الكمامة القماشية

بعد أشهر من الجدال والتساؤلات العديدة، حسمت منظمة الصحة العالمية، الأزمة حول استخدامن الكمامات القماشية، حيث دعت الحكومات والدول إلى تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة القماشية في المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مكثف لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عن الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية الصحية خلال نوباتهم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، مساء أمس، "في المناطق التي ينتشر فيها المرض على نطاق واسع، تنصح منظمة الصحة العالمية الأقنعة الطبية لجميع الأشخاص العاملين في المرافق الصحية، وليس فقط الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا"، وفقا لموقع "سي إن إن" الإخباري.

وأضاف أنه "يجب على الحكومات تشجيع عامة الناس على ارتداء الأقنعة في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مثل وسائل النقل العامة أو في المتاجر أو في بيئات أخرى محصورة أو مزدحمة "، مشيرًا إلى أن تلك الإرشادات تم تحديثها بناء على أدلة جديدة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

مواصفات الكمامة القماشية

وسبق أن أوصت الصحة العالمية بإرشادات هامة في شأن الأقنعة المصنوعة القماش، والتي يمكن أن تكون محلية الصنع، على أن تكون من ثلاث طبقات على الأقل "طبقة داخلية من مادة ماصة مثل القطن، طبقة متوسطة تعمل كمرشح أو حاجز، مثل مادة البولي بروبيلين غير المنسوجة، وطبقة خارجية من مادة غير ماصة، مثل مزيج البوليستر"، مع تجنب الأقمشة القابلة للتمدد أو المسامية.

الشهر الماضي، أعلن لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التنسيق مع وزارة الصناعة على إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين، وتعميم مواصفات معتمدة لـ"الكمامات المستدامة" على المصانع المتخصصة، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقًا لتلك المواصفات، في إطار جهود الدولة الضخمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

أستاذ طب وقائي: الكمامات القماشية اتجاه عالمي.. وتمنع الرذاذ المتطاير من المصاب

الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بالقصر العيني ومستشار منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الكمامات القماشية أمر متبع بالفعل في عدد من دول العالم، بسبب النقص البالغ الكمامات الطبية وزيادة الطلب عليها، والتي يجب تخصيصها للأطقم الطبية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى وعرضة للعدوى بإستمرار.

وقالت نصر، لـ"الوطن"، إن فكرة الكمامات القماشية تعتمد على منع الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس من الشخص لغيره، لذلك خضع الأمر لعدة دراسات لحين الفصل فيها مؤخرا بأنها يمكن للمواطنين ارتدائها لمنع انتقال العدوى.

مستشار الصحة العالمية: تلك أبرز المواصفات لصناعة الكمامة

وأشارت إلى دراسة عالمية حديثة تم اعتمادها، خلصت للمواصفات الكمامات القماشية لصناعتها بالمنزل والمصانع، حيث يجب اتباع الإرشادات العلمية وأن تكون أنسجتها قادرة على الفلترة ومنع نفاذ الفيروسات.

وترتكز تلك الدراسة على أن تتكون الكمامة القماشية المصنوعة منزليا من 4 طبقات، ذات أنسجة ضيقة لمنع اختراقها، حيث تكون طبقتها الأولى والأخيرة من القطن المتماسك وبه "600 خيط في كل إنش"، وطبقتين داخليتين من الشيفون الذي يتضمن بوليستر أو الحرير، على أن يتم حياكتها سويا ووضع رابط جانبي بها لارتدائها، حيث إنه في حالة كانت الكمامة من الشيفون والقطن تبلغ نسبة فلترتها 97%، وفقا لأستاذ الطب الوقائي.

وتابعت أنه بعد ارتدائها مرة واحدة في اليوم، يجب غسلها في درجة حرارة عالية وفقا لنوعية القماش وتحمله، أو وضعها لمدة 5 دقائق في محلول كلور مخفف لتنظيفها تماما قبل ارتدائها مجددا.

المستلزمات الطبية: الكمامة القماشية لا يمكن ارتداؤها لأكثر من 6 ساعات

فيما أوضح محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أنه يجب الالتزام بالمواصفات الطبية الخاصة بالكمامات القماشية، حيث كان يتم تصنيعها مسبقا من القماش غير المنسوج.

وتابع أنه لا يفضل ارتداءها أكثر من 6 ساعات، حيث تصبح فيما بعد بيئة سامة ومليئة بالفيروسات والبكتيريا، حيث إن الأمر نفسه بالنسبة للكمامة الطبية التي يحتاج الدكتور لتغييرها أكثر من مرة بالعملية الواحدة طويلة المدة.

مهندس بصناعة الكمامات: يمكن غسلها وكيها لقتل الفيروسات والبكتيريا

كما أكد المهندس علي هندي، مدير عام قطاع الكهرباء في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمسؤول عن صناعة الكمامات بها، أنه بالفعل تم تصنيع تلك الكمامات القماشية المستدامة مع بداية ظهور فيروس كورونا بالبلاد، ولكن تم وقفها لاحقا لإنتاح الكمامات الطبية، مشيرًا إلى إنتاج 170 ألف كمامة في اليوم، عبر 3 ماكينات.

وأردف "هندي" أن الكمامات القماشية نوعان، الأولى مصنوعة من طبقة واحدة قطنية 100% لمنع الرزاز بحيث تكون المسام مغلقة تمامًا، ويمكن إعادة استخدامها بغسلها عقب العودة للمنزل ثم كيها كبديل للتعقيم، أما الثانية مصنوعة من 3 طبقات إحداها قطنية وأخرى من البوليستر، لمنع دخول أي شيء من خلالها حتى المياه، والتي يمكن غسلهم وكيها من جديد لقتل البكتيريا والفيروسات.