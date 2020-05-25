"الصناعة" تتلقى طلبات تصنيع الكمامات القماشية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التجارة والصناعة فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات القماشية، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكدت الهيئة على استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه النوعية من الكمامات، بخاصة في ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد

وتتلقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطلبات من المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

شروط الموافقة على طلبات الشركات لصناعة الكمامات

- استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة.

- تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل:

1.رخصة التشغيل سارية.

2. سجل صناعي وتجاري ساري.

3. بطاقة ضريبية.

4. عضوية سارية باتحاد الصناعات.

5. توكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية.

مواصفات الكمامة الصحيحة وفق وزارة الصحة

- يجب أن تكون الخامات المستخدمة خالية من الوبرة (Zero lint) منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة.

- أن تكون الخامات خالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة.

- التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

- يجب أن تتميز الخامات أيضًا بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون أن يحدث اختناقات لمستخدميها.

- يجب أن تتميز خامة الكمامة بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، وذلك لتسهيل الأمر على المواطن البسيط في استخدامها.

- أن تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة، وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة أو تغيير فى الشكل.

- على المصنعين الالتزام بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها، وذلك بهدف توعية المستهلك بأنّ الكمامة يجب أن تُغسل فور نزعها حتى لا تكون سببًا في انتشار العدوى.

- أن يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة الثانية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

- يجب أن تتضمن الخامات بجانب القماش المستخدم مراعاة أنواع خيوط الحياكة المستخدمة، وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة، بأن تكون آمنة وغير ضارة.

- وبالنسبة للتصميم الخارجي للكمامة؛ يجب أن تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكل الكمامة وحجمها مناسبا لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.