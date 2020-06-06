أصحاب المقاهي بالإسكندرية يطالبون بتأجيل دفع الضرائب والتأمينات 6 أشهر

قال البوري متولي، رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أصحاب المقاهي يمرون بظروف صعبة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف خلال اجتماع عُقد بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، لمناقشة أوضاع أصحاب المقاهي بعد قرار إغلاقها منذ 17 مارس الماضي، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أنه جرى الاتفاق على تقديم اقتراح إلى رئيس الوزراء للنظر في إمكانية فتح المقاهي وتقديم خدمة "تيك أواي"، بدون جلوس أو انتظار.

أشار إلى تعهد أصحاب المقاهي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالتباعد الاجتماعي، ووسائل الوقاية اللازمة، مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام بتلك الإجراءات.

وأكد "متولي" الاتفاق أيضًا على تقديم مقترح آخر إلى رئيس الوزراء، بإمكانية ترحيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز لمدة 6 أشهر.