وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين من كورنيش الإسكندرية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة بدأت جولتها، صباح اليوم، في عدد من المستشفيات بالإسكندرية وخلال انتقالها من مستشفى أبي قير إلى مستشفى جمال عبدالناصر بمنطقة الكورنيش، وأوقفت سيارتها، وترجلت للالتقاء بالمواطنين الذين يمارسون رياضات المشي والجري.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أن الوزيرة وجهت رسالة لكل المصريين خلال لقائها بالمواطنين على كورنيش الإسكندرية، مطالبة بعدم التوقف عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لمًا تحققه من فائدة كبيرة فيما يخص الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع قدرات الجهاز المناعي للجسم في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

وطالبت الوزيرة المصريين بالالتزام بمعايير وإجراءات الوقاية لحماية أنفسهم، وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعية وعدم التواجد في تجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات.

كان مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أن زيارة الوزيرة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة سير العمل لتقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، حسب الحالة الصحية للمرضى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة ستبدأ زيارتها بتفقد مستشفى أبو قير للتأمين الصحي، وتتابع الزيارة بتفقد عدد من المستشفيات الأخرى، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة ستتضمن تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بكل مستشفى، كما تشمل الزيارة أيضًا متابعة سير العمل والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، إضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.