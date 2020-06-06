عقيلة صالح: المبادرة المصرية تتماشى مع الدستور والعرف الليبي

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه اطلع على المبادرة المصرية، وهي تتماشى مع ما هو متعارف عليه بالنسبة للشعب الليبي منذ بناء الدولة الليبية سنة 1951 وأيضا تتماشى مع الدستور الليبي، و"الحكم في الفترة الانتقالية الليبية أتمنى ألا تطول".

وأضاف "صالح" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، على أن تكون مدة المجلس عام ونصف قد تمدد 6 أشهر أخرى، ولا تهميش لأحد أو إقصاء.

وأكد أن المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين، وتعد صحيحة حسب العرف السائد الليبي، والإعلان الدستوري الليبي، وما تم تضمنه في مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.