أم تتهم عم أولادها بضربهم وإهدار حقوقهم.. ومحافظ الدقهلية يحقق

شكت سيدة تقيم بمنطقة مجمع المحاكم بمدينة المنصورة، من قيام عم أبنائها والواصي عليهم بإهدار أموالهم وعدم أمانته، وتحريضه لشخص بالتعدي الجسدي والمعنوي على أحد أبناءها الستة.

ونشرت السيدة مقطع فيديو تستغيث فيه بمحافظ الدقهلية ولجان حقوق الإنسان، وأرفقت فيديو من كاميرات المراقبة يظهر فيه شخص يضرب طفلًا علي وجهه ويبصق عليه، مطالبة بحق ابنها.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة التعدي على طفل يتيم.

وأوضح "مختار"، في بيان له، تشكيل لجنة تضم أعضاء من مديرية التضامن الاجتماعي، ولجنة حماية الطفل بالمحافظة، لبحث ملابسات واقعة التعدي على الطفل والأسرة من قبل عم الطفل الواصي عليهم، وتحديد مدى توفر الرعاية المطلوبة لهم من عدمه، وعرض تقرير تفصيلي بأبعاد القضية، وحقيقة الوضع الراهن للأسرة في ضوء وصاية العم، ليقرر على إثرها الإجراءات الواجب اتخاذها.