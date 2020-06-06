رئيس البرلمان الليبي: نصر على طرد المليشيات من طرابلس لتوحيد المؤسسات

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب يصر على طرد المليشيات من العاصمة الليبية حتى يتم توحيد المؤسسات مثل المصرف المركزي ومؤسسات النفط وغيرها من المؤسسات السيادية.

وأضاف "صالح" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أن سيتم الإسراع في كتابة دستور تتم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا على أن كل الأقاليم الليبية ستشارك في السلطة كما هو معروض في المبادرة المصرية، مؤكدا على أنه لا إقصاء لأحد.

ودعا الليبيين لطي صفحة الماضي مطالبا الأحزاب والتيارات السياسية الليبية أن تأخذ خطوة للوراء في تلك المرحلة ونتعامل كالليبيين جميعا وأخوة، خاصة أن الأحزاب لديها مناهج معينة قد تختلف في هذا الأمر، و"لكن نحن بصدد بناء الدولة وتكوين السلطة التنفيذية وعندما تستقر الأمر وتستقر الدستور فاليتنافس المتنافسون فيما يتعلق بحقوق الأحزاب، أتمنى من كل الليبيين أن يتعاونوا وأن يكونوا يدا واحدة حتى نخرج من تلك الأزمة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري".