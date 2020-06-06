 "مباحثات مثمرة".. الأكراد يوحدون صفوفهم في عهد الكاظمي

أكد رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني، صالح مسلم، انضمام أحزاب كردية جديدة في المرحلة ثانية من المباحثات الكردية، قائلًا إن مرحلة ثانية من المباحثات الكردية - الكردية ستتضمن انضمام "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

ووفقًا لوكالة "هاوار" الكردية التابعة للإدارة الذاتية، أشار مسلم إلى تقدم مباحثات توحيد الأحزاب الكردية، وسط تقارب في وجهات النظر في الجولات الأولى من تلك المباحثات، وأن المرحلة الثانية كان من المقرر البدء بها، إلا أن المجلس الوطني الكردي لم يخط بعد أي خطوة، ومازال "حزب الاتحاد الديموقراطي" بانتظار ردهم.

وأوضح مسؤول الحزب أن توحيد صف الأحزاب الكردية مطلب للشعب الكردي منذ 2011، ولم يتحقق بعد، بسبب فشل المبادرات السابقة إثر التدخلات الخارجية والإقليمية وبعض الجهات التي تحاول خنق المساعي الهادفة لتوحيد الصف الكردي.

فيما علق عضو المجلس الوطني الكردي التابع لـ"الائتلاف السوري" المعارض، فؤاد عليكو، اليوم، على حديث مسلم حول انتظارهم للمجلس لبدء المرحلة الثانية من المباحثات، وصرح بأن المجلس سيشارك في حوارات المرحلة الثانية، ووصفها بأنها "الأهم والأصعب" لأنها سوف تتناول الملفات الأساسية في شرق الفرات.

وأوضح أن تلك الملفات متعلقة بالأمن والإدارة المشتركة والاقتصاد والمعابر والتعليم والجيش وعودة قوات البيشمركة التابعة للمجلس الوطني الكردي و الموجودة في إقليم كردستان العراق، وكذلك العلاقة مع حزب العمال الكردستاني، وكيفية مشاركة مكونات المنطقة في الإدارة".

وبرر عليكو تأخير ردهم إلى تطلب تلك الملفات تتطلب تحضيرًا بشكل جيد، لبناء رؤية متكاملة حول هذه القضايا المهمة والتي لا يمكن البناء لمرحلة جديدة وشراكة حقيقية دون التوافق حولها، موضحًا تلك التحضيرات سوف تنتهي في وقت قريب.

وتأتي المباحثات الكردية الكردية بعد تكثيف وفود رسمية غربية جهودها الدبلوماسية خلال الأشهر القليلة الماضي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية السورية، وإنهاء حالة القطيعة بين الأطراف المتخاصمة، لا سيما "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"المجلس الوطني الكردي".