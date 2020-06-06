ضبط عاطل بحوزته كيلو وربع هيروين بالعبور

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على عاطل بحوزته كيلو وربع هيروين ومبلغ مالي كبير أثناء قيامه بترويج المخدرات في مدينة العبور وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات في مدينة العبور ويعتزم ترويج صفقة هيروين.

تم تشكيل فريق بحث قادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث العبور وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو وربع ومبلغ مالي يقد بنحو 187500 وهاتف محمول وميزان.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.