"الصحة" تكشف أكثر منطقتين لانتشار فيروس كورونا في الإسكندرية

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية، اليوم، في عدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، على التحدث مع المواطنين بشوارع وكورنيش الإسكندرية، وتوصيتهم باتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة خلال طريقها لاستكمال زيارتها الميدانية لعدد من المستشفيات حرصت على النزول إلى المواطنين المتواجدين بكورنيش الاسكندرية، والتحدث معهم، مشيرة إلى أن منطقتى شرق ووسط محافظة الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارا للفيروس داخل المحافظة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شرحت للمواطنين سبل الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للإصابتهم بالفيروس، مثل غسل اليدين باستمرار، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت للمواطنين أهمية ممارسة الرياضة نظرًا لدورها الهام في رفع المناعة لدى الإنسان، إضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين للتغلب على الآثار النفسية السلبية خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه شارك الوزيرة في الحديث عن الرياضة وأهميتها أحد مدربي الرياضة.

وأكد أهمية ممارسة التمارين الرياضية خلال هذه الفترة، مشددا على أهمية التباعد الاجتماعي أثناء ممارسة هذه التمارين.