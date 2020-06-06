"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول استخدام الكمامات القماش

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الكمامة الطبية مخصصة بالأساس للأطباء والعاملين الصحيين في المرافق الصحية، وبصفة عامة لا بد أن تتسم الكمامات -أيا كانت خامتها- بالجودة وتنطبق عليها المواصفات المتعارف عليها.

وتابعت الحجة في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن مرتدي الكمامة يجب أن يعرف كيفية ارتدائها بدءا بغسل اليدين جيدا ثم ارتدائها بشكل محكم يغطي الفم والأنف بالكامل ولا يترك فراغات يتسرب منها الهواء.

وأوضحت أنه يجب تغييرها فور أن تصبح رطبة أو ملوثة بالفيروس جراء السعال والعطاس والتواجد في أماكن مزدحمة قد يكثر فيها المصابون، ولا تلمس اليد جسم الكمامة والأجزاء الرطبة منها عند نزعها، والتخلص منها بوضعها في كيس وإلقائها في سلة قمامة يفضل أن تكون ذات غطاء؛ وبعد ذلك غسل اليدين بالماء والصابون.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة الإسكندرية، في زيارة لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة سير العمل لتقديم كل الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، حسب الحالة الصحية للمرضى.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة سوف تبدأ زيارتها بتفقد مستشفى أبو قير للتأمين الصحي، وتتابع الزيارة بتفقد عدد من المستشفيات الأخرى، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة ستتضمن تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بكل مستشفى، كما تشمل الزيارة أيضًا متابعة سير العمل والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.