وزير القوي العاملة: تفعيل كافة برامج التشغيل بالمديريات في 27 محافظة

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لجميع مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بضرورة تفعيل كافة برامج التشغيل المتمثلة في(العمالة غير المنتظمة ، والتشغيل بالداخل ، ومعلومات الاستخدام، وتراخيص عمل الأجانب ، وإلحاق العمالة بالخارج)، مؤكدا أنه سيتم المتابعة بصفه مستمرة ومحاسبة المقصرين.

وكشفت التعليمات عن أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بعرض تقرير يومي علي وزير القوي العاملة ، وفي حالة وجود أي معوقات يتم التواصل المباشر بمركز المعلومات ، وممثل وزارةالإنتاج الحربي بالمديريات ، وفي حالة عدم حل تلك المشكلات يتم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة لحلها فورا وإخطار الإدارة المركزية للتشغيل بما يتم .