الأورمان تسلم 5 شيكات لـ"يتيمات" مقبلات على الزواج بكفر الشيخ غدا 

تسلم محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نورالدين محافظ الإقليم، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، 5 شيكات مقدمة من جمعية الأورمان للعرائس اليتيمات غير القادرات.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، استكمال الجمعية لدعم زواج الفتيات اليتمات، بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن باتمام زفافهن، من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح "شعبان" أن الأورمان بدأت في تنفيذ المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات منذ سنوات في محافظة كفرالشيخ، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة