برلماني عن رفض المستشفيات الخاصة علاج كورونا: ليس من الوطنية

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى فيروس كورونا بحجة أن انخفاض الأسعار المحددة للعلاج.

وأضاف خليل لـ"الوطن"، أن الأسعار التي تعترض عليها المستشفيات الخاصة بها مرتفعة ويصعب على الأغلبية من فئات الشعب تحملها، ويجب عليها التحلى بالمسؤولية الوطنية في هذه الأزمة التي يمر بها الوطن.

وطالب بإعادة النظر في أسعار تلقي العلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص وإجبارها على القيام بواجبها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وفق حالة الطواريء.