طبيب أمراض صدرية: بلازما المتعافين "علاج رباني" للوقاية من كورونا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن ارتفاع وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا قد تشير إلى بدء انخفاض الجائحة، "احنا على أمل إن الأرقام تهدى أكتر من كدة، على الأقل يفضل المنحنى بتاعنا ماشي عرضيا ولا يتصاعد"، موضحا أنه قد يكون هناك ارتفاعا في الأعداد ولكن المنحنى عرضيا وليس رأسيا.

وأضاف "سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن إعلان وزارة الصحة نجاح حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين وزيادة الشفاء بأنها خطوة مبشرة بالفعل، وفي مصر مازالت تحت التجربة الإكلينيكة، ولا يوجد بها توصية باستخدامها في حالات بصفة مطلقة ولكن تم استعمالها بالفعل، موضحا أن بلازما المتعافين تم استخدامها من قبل في 2003 وسجلت نجاح طيب خاصة للحالات الحرجة.

وأشار إلى أن الحصول على البلازما من المتعافين يكون بعد تعافيهم بحوالي 4 أسابيع، حيث تكون حجم الأجسام المضادة ارتفعت في دم المتعافي ويتم الحصول على كميات محدودة إلا أن تلك الكمية تعتبر "علاج رباني" للوقاية بالفعل وتستعمل وحققت مفعول طيب، ولكنها مثل أي طريقة علاجية في مصر أي لابد قبل أن تعتمد يتم تجربتها وهي الآن في التجارب الإكلينيكية ومفعولها حتى الآن مبشر.